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13:24, 9 января 2023Забота о себе

Жена Джастина Бибера рассказала о тяжелом восстановлении после инсульта

Модель Хейли Бибер призналась, что страдала от ПТСР после перенесенного микроинсульта

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Американская модель, жена поп-исполнителя Джастина Бибера Хейли Бибер призналась, что после перенесенного микроинсульта страдала от ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). О тяжелом восстановлении после инсульта она рассказала в подкасте журнала Vogue, который цитирует издание People.

По словам Бибер, после болезни ее одолевала повышенная тревожность. «Я немного страдала от ПТСР, от страха, что это повторится снова. Я чувствовала, что никогда больше не хочу испытывать это. Понимаете, это было так страшно, так неприятно, так сбивало с толку во всех отношениях, которые вы только можете себе представить», — рассказала 26-летняя модель.

Сразу после госпитализации, продолжила Бибер, ей было тяжело рассказывать о пережитом. «Даже записывать видео для моего канала на YouTube было тяжело. Это вызывало воспоминания о том, через что я прошла. Но мне уже легче, и со временем говорить об этом стало проще», — добавила звезда.

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Сейчас, объяснила Бибер, она больше не испытывает постоянного страха повторения болезни и учится наслаждаться жизнью заново без приступов тревоги.

Весной 2022 года Бибер пережила транзиторную ишемическую атаку — кратковременное нарушение кровообращения головного мозга. По ее словам, в ходе обследований врачи обнаружили «открытое окно» в ее сердце — отверстие в межпредсердной перегородке, которое обычно закрывается у человека после рождения. Однако в случае с моделью этого не произошло, что и привело к инсульту.

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Александра Лисица
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