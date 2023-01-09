Украина попросила Грузию вернуть переданные Тбилиси «Буки»

Украинский дипломат сообщил, что Киев попросил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году ЗРК

Украина попросила Грузию вернуть зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Тбилиси во время боевых действий в 2008 году. Об этом говорится в статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова для «Европейской правды».

Он подчеркнул, что украинская сторона «будет последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам», в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов. Дипломат отметил, что страна уже откровенно заявляла о жизненной необходимости вооружения.