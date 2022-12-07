Грузия вновь отказалась поставлять военную помощь Украине

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине

Грузия не будет поставлять Украине оружие, поскольку не собирается становиться стороной конфликта, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, его слова передает ТАСС.

«Что касается военной помощи, то мы об этом ясно сказали, что мы этого не сделаем. Мы как государство никогда не подключимся к конфликту. Это наша четкая позиция», — сказал глава грузинского правительства.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сообщил, что единственной пострадавшей стороной от введения антироссийских санкций стала бы Грузия, поэтому Тбилиси не будет к ним присоединяться.

Затем председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что республика не будет помогать Украине вооружениями, однако продолжит оказывать политическую и гуманитарную помощь.