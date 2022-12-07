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16:31, 7 декабря 2022Бывший СССР

Грузия вновь отказалась поставлять военную помощь Украине

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Christian Mang / Reuters

Грузия не будет поставлять Украине оружие, поскольку не собирается становиться стороной конфликта, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, его слова передает ТАСС.

«Что касается военной помощи, то мы об этом ясно сказали, что мы этого не сделаем. Мы как государство никогда не подключимся к конфликту. Это наша четкая позиция», — сказал глава грузинского правительства.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сообщил, что единственной пострадавшей стороной от введения антироссийских санкций стала бы Грузия, поэтому Тбилиси не будет к ним присоединяться.

Затем председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что республика не будет помогать Украине вооружениями, однако продолжит оказывать политическую и гуманитарную помощь.

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Василий Мека
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