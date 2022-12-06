Грузия отказалась поставлять Украине оружие

Глава фракции правящей партии Грузии заявил, что Тбилиси не окажет Киеву военную помощь

Грузия не будет помогать Украине вооружениями, заявил председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

Он также отметил, что Тбилиси оказывает Киеву «безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей», однако начинать боевые действия против России, по его словам, «не в интересах Грузии».

Так Мдинарадзе ответил на слова временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, который заявил, что, несмотря на многочисленные просьбы Киева, Тбилиси отказывается поставлять оружие и боеприпасы на Украину.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что оппозиция страны с начала боевых действий на Украине пытается устраивать провокации, отправляя грузинских граждан страны участвовать в боевых действиях.