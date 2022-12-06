Грузия отказалась поставлять Украине оружие
Грузия не будет помогать Украине вооружениями, заявил председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, его слова передает Telegram-канал «Политика страны».
Он также отметил, что Тбилиси оказывает Киеву «безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей», однако начинать боевые действия против России, по его словам, «не в интересах Грузии».
Так Мдинарадзе ответил на слова временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, который заявил, что, несмотря на многочисленные просьбы Киева, Тбилиси отказывается поставлять оружие и боеприпасы на Украину.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что оппозиция страны с начала боевых действий на Украине пытается устраивать провокации, отправляя грузинских граждан страны участвовать в боевых действиях.