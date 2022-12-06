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17:22, 6 декабря 2022Бывший СССР

Грузия отказалась поставлять Украине оружие

Глава фракции правящей партии Грузии заявил, что Тбилиси не окажет Киеву военную помощь

Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Грузия не будет помогать Украине вооружениями, заявил председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

Он также отметил, что Тбилиси оказывает Киеву «безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей», однако начинать боевые действия против России, по его словам, «не в интересах Грузии».

Так Мдинарадзе ответил на слова временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, который заявил, что, несмотря на многочисленные просьбы Киева, Тбилиси отказывается поставлять оружие и боеприпасы на Украину.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что оппозиция страны с начала боевых действий на Украине пытается устраивать провокации, отправляя грузинских граждан страны участвовать в боевых действиях.

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Василий Мека
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