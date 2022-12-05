Премьер Грузии назвал оппозицию партией продажников и войны

Премьер Грузии Гарибашвили обвинил оппозицию в отправке граждан страны на Украину

Оппозиция Грузии с начала боевых действий на Украине пытается устраивать провокации, отправляя грузинских граждан страны участвовать в боевых действиях, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Его слова передает ТАСС.

«Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников, с начала войны на Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители "партии войны" забирают на Украину наших сограждан», — сказал Гарибашвили.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что единственной пострадавшей стороной от введения антироссийских санкций стала бы Грузия, поэтому Тбилиси не будет к ним присоединяться.