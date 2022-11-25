В Грузии вновь отказались вводить санкции против России

Глава правящей партии Грузии Каладзе заявил, что страна не введет санкции против России

Единственной пострадавшей стороной от введения антироссийских санкций стала бы Грузия, поэтому Тбилиси не будет к ним присоединяться, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Мы будем защищать интересы нашей страны и интересы живущих в ней людей. Кто пострадал бы, если бы мы присоединились к санкциям? Только мы, наша страна, наши люди, которые работают 24 часа, чтобы получить какой-то доход», — сказал политик.

В конце февраля в Грузии впервые отказались вводить санкции против России. Тогда премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили счел эти меры санкциями против своего же народа. Затем он подтвердил курс на неприсоединение к санкционному давлению против России уже в апреле.

А в июне глава грузинского правительства заявил, что Тбилиси участвует в международных санкциях против Москвы, но сам вводить их не будет.

