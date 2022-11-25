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12:53, 25 ноября 2022Бывший СССР

В Грузии вновь отказались вводить санкции против России

Глава правящей партии Грузии Каладзе заявил, что страна не введет санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Shakh Aivazov / AP

Единственной пострадавшей стороной от введения антироссийских санкций стала бы Грузия, поэтому Тбилиси не будет к ним присоединяться, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Мы будем защищать интересы нашей страны и интересы живущих в ней людей. Кто пострадал бы, если бы мы присоединились к санкциям? Только мы, наша страна, наши люди, которые работают 24 часа, чтобы получить какой-то доход», — сказал политик.

В конце февраля в Грузии впервые отказались вводить санкции против России. Тогда премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили счел эти меры санкциями против своего же народа. Затем он подтвердил курс на неприсоединение к санкционному давлению против России уже в апреле.

А в июне глава грузинского правительства заявил, что Тбилиси участвует в международных санкциях против Москвы, но сам вводить их не будет.

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Василий Мека
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