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В Грузии объяснили отказ вводить санкции против России

Премьер Грузии заявил, что санкции против России вредят национальным интересам Тбилиси

Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Если Грузия присоединится к антироссийским санкциям, введенным Западом, то это нанесет ущерб национальным интересам официального Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.

«Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», — объяснил премьер.

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25 февраля

Ранее Гарибашвили объявил, что власти Грузии не поддержат экономические и финансовые санкции, которые вводятся в отношении России на фоне ситуации на Украине. Премьер отметил, что в Тбилиси следят за действиями международных партнеров, однако отказываются их поддерживать.

Тем временем стало известно, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) на протяжении практически всего экстренного саммита в Брюсселе в ночь на пятницу, 25 февраля, занимались подготовкой возможного третьего пакета санкций против России в ответ на военную операцию в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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