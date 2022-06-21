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В Грузии заявили о невозможности ввести санкции против России

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что страна не может ввести санкции против России
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна участвует в международных санкциях против России, но сама ввести ограничения не сможет, исходя из своих национальных интересов. Об этом он рассказал на Катарском экономическом форуме, передает ТАСС.

При этом Гарибашвили подчеркнул, что ни одна компания, против которой введены санкции, не сможет обойти их с помощью Грузии. Кроме того, он напомнил, что Тбилиси оказывает политическую поддержку Киеву.

«В ООН, ОБСЕ мы присоединились к 260 резолюциям. Естественно, мы являемся членами международных, глобальных финансовых систем», — добавил премьер.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не сможет ввести такие санкции против России, которые нанесли бы больший ущерб Москве. Кроме того, уверен он, это может привести к эскалации и дальнейшему военному конфликту.

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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