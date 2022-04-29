В Грузии объяснили невозможность ввести санкции в ущерб России
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не сможет ввести такие санкции против России, которые нанесли бы больший ущерб Москве. Об этом он сообщил в интервью местному Первому каналу.
«У этого не будет никакого смысла и эффекта, кроме того, что это вызовет эскалацию, а за эскалацией последует военный конфликт», — пояснил Папуашвили.
Председатель парламента отметил, что Грузия запретила России использовать свои территории для действий в обход международных санкций, что уже является значимым ограничением со стороны грузинского правительства.
«Мы весь этот период воздерживаемся от критики украинского руководства, так как сейчас важно, чтобы война завершилась и трагедия против украинского народа прекратилась», — заявил спикер.
Ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил о невозможности длительной изоляции России. Шредер считает, что после завершения спецоперации на Украине ФРГ продолжит взаимодействовать с Россией из-за того, что немецкая промышленность нуждается в российских ресурсах.