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В Грузии объяснили невозможность ввести санкции в ущерб России

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что санкции Тбилиси не нанесут ущерб России

Фото: пресс-служба Парламента Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не сможет ввести такие санкции против России, которые нанесли бы больший ущерб Москве. Об этом он сообщил в интервью местному Первому каналу.

«У этого не будет никакого смысла и эффекта, кроме того, что это вызовет эскалацию, а за эскалацией последует военный конфликт», — пояснил Папуашвили.

Председатель парламента отметил, что Грузия запретила России использовать свои территории для действий в обход международных санкций, что уже является значимым ограничением со стороны грузинского правительства.

«Мы весь этот период воздерживаемся от критики украинского руководства, так как сейчас важно, чтобы война завершилась и трагедия против украинского народа прекратилась», — заявил спикер.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил о невозможности длительной изоляции России. Шредер считает, что после завершения спецоперации на Украине ФРГ продолжит взаимодействовать с Россией из-за того, что немецкая промышленность нуждается в российских ресурсах.

Марина Совина
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