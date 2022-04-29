В Грузии объяснили невозможность ввести санкции в ущерб России

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что санкции Тбилиси не нанесут ущерб России

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не сможет ввести такие санкции против России, которые нанесли бы больший ущерб Москве. Об этом он сообщил в интервью местному Первому каналу.

«У этого не будет никакого смысла и эффекта, кроме того, что это вызовет эскалацию, а за эскалацией последует военный конфликт», — пояснил Папуашвили.

Председатель парламента отметил, что Грузия запретила России использовать свои территории для действий в обход международных санкций, что уже является значимым ограничением со стороны грузинского правительства.

«Мы весь этот период воздерживаемся от критики украинского руководства, так как сейчас важно, чтобы война завершилась и трагедия против украинского народа прекратилась», — заявил спикер.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил о невозможности длительной изоляции России. Шредер считает, что после завершения спецоперации на Украине ФРГ продолжит взаимодействовать с Россией из-за того, что немецкая промышленность нуждается в российских ресурсах.