Пять человек пострадали в ДТП с автобусом из Казахстана на российской трассе

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом из Казахстана на трассе в Алтайском крае

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом, следовавшего из Казахстана в Новосибирск, на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает в понедельник, 9 января, РЕН ТВ.

По данным пресс-службы прокуратуры в российском регионе, все произошло в 17 километрах от населенного пункта Панкрушиха. Автобус из Казахстана съехал с трассы и перевернулся.

В салоне транспорта в момент происшествия находились 54 человека. Четверым пострадавшим была оказана помощь на месте. Госпитализация потребовалась одному ребенку.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельства ДТП.

Ранее рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Воронежской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. По предварительной версии, 63-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автобус опрокинулся на левый бок.