Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в российском регионе

В Воронежской области четыре человека пострадали при опрокидывании рейсового автобуса

Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Воронежской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом рассказала ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по российскому региону Наталья Куликова.

Общественный транспорт следовал по маршруту Воронеж — село Старая Ольшанка. Удалось установить, что травмы при опрокидывании автобуса получили женщины 1967, 1974 и 1958 годов рождения и мужчина 1962 года рождения.

По предварительной версии, 63-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автобус опрокинулся на левый бок. «Сотрудниками полиции проводится проверка устанавливаются все обстоятельства ДТП», — уточнила Куликова.

Всех пострадавших пассажиров доставили в медучреждение, где им оказали всю необходимую помощь. Позже будет установлена степень тяжести вреда их здоровью.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае при столкновении автобуса и самосвала пострадали девять человек.