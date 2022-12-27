Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 27 декабря 2022Россия

Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в российском регионе

В Воронежской области четыре человека пострадали при опрокидывании рейсового автобуса

Фото: пресс-служба СУ СК по Воронежской области

Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Воронежской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом рассказала ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по российскому региону Наталья Куликова.

Общественный транспорт следовал по маршруту Воронеж — село Старая Ольшанка. Удалось установить, что травмы при опрокидывании автобуса получили женщины 1967, 1974 и 1958 годов рождения и мужчина 1962 года рождения.

По предварительной версии, 63-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автобус опрокинулся на левый бок. «Сотрудниками полиции проводится проверка устанавливаются все обстоятельства ДТП», — уточнила Куликова.

Всех пострадавших пассажиров доставили в медучреждение, где им оказали всю необходимую помощь. Позже будет установлена степень тяжести вреда их здоровью.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае при столкновении автобуса и самосвала пострадали девять человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Грабители расстреляли в донецкой Макеевке семью из восьми человек
Бузова нашла новый способ похудеть и показала фигуру в бикини
44-летний москвич заряжал телефон и оказался в реанимации
Лавров оценил возможность совместных проектов России с ЕС
Дептранс предупредил о девятибалльных пробках в Москве
Задушившая трех детей мать убила их с помощью пояса от халата
Мать Рублева ответила на вопрос о смене гражданства теннисистом
Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в российском регионе
Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом
Популярная страна Азии собралась упростить процесс оформления виз для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.