Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в российском регионе
Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Воронежской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом рассказала ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по российскому региону Наталья Куликова.
Общественный транспорт следовал по маршруту Воронеж — село Старая Ольшанка. Удалось установить, что травмы при опрокидывании автобуса получили женщины 1967, 1974 и 1958 годов рождения и мужчина 1962 года рождения.
По предварительной версии, 63-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автобус опрокинулся на левый бок. «Сотрудниками полиции проводится проверка устанавливаются все обстоятельства ДТП», — уточнила Куликова.
Всех пострадавших пассажиров доставили в медучреждение, где им оказали всю необходимую помощь. Позже будет установлена степень тяжести вреда их здоровью.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае при столкновении автобуса и самосвала пострадали девять человек.