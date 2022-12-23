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08:24, 23 декабря 2022Россия

На российской трассе в ДТП с автобусом и самосвалом пострадали девять человек

В Хабаровском крае при столкновении автобуса и самосвала пострадали девять человек

Фото: Наталия Селиверстова

В Хабаровском крае столкнулись рейсовый автобус с пассажирами внутри и грузовик. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает ТАСС.

По данным инспекции, авария произошла на трассе Советская Гавань — Ванино. Пострадали девять человек, всего в автобусе в момент ДТП были 29 человек. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением при повороте, в результате чего столкнулся с самосвалом.

Из девяти пострадавших госпитализировали одного человека.

В Хабаровский край пришел мощный снежный циклон, порывы ветра в регионе достигают 28 метров в секунду в южных и центральных районах.

Ранее в Хабаровском крае автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок в Нанайском районе на 178-м километре трассы ХабаровскКомсомольск-на-Амуре. Погибли восемь человек, пострадали 22.

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Анастасия Шейкина
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