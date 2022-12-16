Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло

Медики: число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 21

Число пострадавших в результате ДТП с перевозившим вахтовиков автобусом возросло до 21. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медиков Троицкой центральной районной больницы, куда госпитализировали раненых.

По словам представителя медучреждения, три человека находятся к крайне тяжелом состоянии, их эвакуируют в Хабаровск.

В больнице уточнили, что количество пострадавших может увеличиться. Несколько человек доставляют в медучреждение на попутках.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и медиками на борту.

Авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и перевернулся в районе села Троицкое Нанайского района. По предварительным данным, в салоне находились работники компании «Амур Минералс». Сообщалось о шести погибших и 17 пострадавших.