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06:56, 9 января 2023Культура

Николас Кейдж объяснил отказ от съемок в «Мандалорце»

Актер Николас Кейдж отказался от съемок в «Мандалорце» из-за любви к «Звездному пути»
Николас Кейдж

Николас Кейдж . Фото: Carlos Osorio / Reuters

Актер Николас Кейдж признался, что не принял предложение Педро Паскаля об участии в спин-оффе к «Звездным войнам» сериале «Мандалорец», так как является давним поклонником франшизы «Звездный путь». Вырезка из интервью с актером опубликована в Twitter-аккаунте журналиста Кевина Полони.

«Нет, это не по мне. Я трекки и катаюсь на "Энтерпрайзе". Вырос, наблюдая за [Уильямом] Шетнером. Это выдающиеся фильмы, и мне нравятся их политические и социологические аспекты», — сказал он.

По словам Кейджа, когда речь заходит о научно-фантастических кинокартинах, то он думает только о «Звездном пути». «Я не в семье "Звездных войн", а в семье "Звездного пути"», — отметил он.

Ранее киносайт IMDb опубликовал список самых популярных актеров 2022 года. Перечень был составлен на основе количества просмотров страниц тех или иных звезд. Рейтинг возглавила Ана де Армас. Первое место ей принесла роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».

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Марина Совина
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