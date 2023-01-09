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15:14, 9 января 2023Россия

Россиянка обвинила стоматологическую клинику в отказе лечить сына-аутиста

В Хабаровске женщина обвинила стоматолога частной клиники в отказе лечить сына-аутиста

Фото: Unsplash

В Хабаровске женщина обвинила стоматолога частной клиники в отказе лечить сына-аутиста. Об этом сообщает издание «Подъем».

Россиянка снимала происходящее на камеру телефона. На кадрах врач утверждает, что не станет проводить прием «из-за личной неприязни».

В медицинском учреждении не согласились с этим и предоставили иную версию событий. По их словам, зачинщиком конфликта стала мать мальчика. Ранее в этой же клинике ее ребенку вылечили пять зубов. Тогда жительница Хабаровска также предъявляла претензии к работе специалистов, но затем признала свою неправоту.

Когда она пришла с сыном на прием в январе, то снова начала высказывать недовольство. В хабаровской клинике «Подъему» разъяснили, что врач все же осмотрела мальчика. Кроме того, у этого специалиста постоянно наблюдаются несколько взрослых пациентов-аутистов, и никаких проблем с ними не возникало.

Ранее сообщалось, что полковник полиции умер после операции в стоматологической клинике в подмосковном Пушкине. Во время процедуры мужчине резко стало плохо. Полицейского госпитализировали в реанимацию пушкинской больницы, однако спасти его не удалось.

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Анна Щербакова
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