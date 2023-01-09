Сборы фильма «Чебурашка» в России превысили три миллиарда рублей

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России превысили три миллиарда рублей

Кассовые сборы полнометражного фильма «Чебурашка» в России превысили три миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Проект режиссера Дмитрия Дьяченко, вышедший в прокат 1 января 2023 года, стал вторым самым кассовым фильмом в России после картины «Холоп», собравшей за все время проката 3,8 миллиарда рублей.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о «неизвестном науке зверьке», попавшем в приморский город России и познакомившимся с садовником дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также приняли участие Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

В начале января стало известно, что сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили отметку в полтора миллиарда долларов в мировом прокате. Новая часть саги стала самым кассовым фильмом 2022 года, обогнав «Топ Ган: Мэверик».

