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11:44, 9 января 2023Путешествия

В России открылись продажи туров в Китай

В России с 13 января возобновляются продажи туров в Китай на фоне снятия ограничений

Фото: Aaron Greenwood / Unsplash

В России впервые с 2020 года открылись продажи туров в Китай — турагентство Sunmar возобновило организацию поездок в республику на фоне снятия страной большинства ковидных ограничений на въезд. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что первым в Китай предлагают отправиться туристам из Приморья — групповые путешествия возобновляются с 13 января. Путевка на четыре дня в Хуньчунь обойдется в 8,7 тысячи рублей на человека. «Мы по групповым спискам едем... Создается групповой список, заверяется в комитете по туризму (приморском агентстве по туризму — прим. «Ленты.ру») — и по нему едут туристы», — рассказали в пресс-службе компании.

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По словам представителя турфирмы Fetco Travel, спрос на групповые поездки в КНР, когда их возобновят все компании, будет огромным. «Народ просто ломанется. Этого люди и ждут — это наши знаменитые поездки в приграничный Китай — в Хуньчунь, Суйфэньхэ. Также уже сегодня люди звонят, массово интересуются отдыхом в Санье (остров Хайнань)», — добавили в Fetco Travel.

Ранее Китайская Народная Республика (КНР) упростила правила въезда для туристов, отменив основные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с COVID-19. С 8 января прибывающие в страну иностранцы больше не обязаны соблюдать карантин.

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Валентина Процкова
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