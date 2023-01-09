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19:58, 9 января 2023Путешествия

Туристам назвали способные задержать регистрацию в аэропорту предметы одежды

The Sun: туристам порекомендовали не надевать в аэропорт брюки карго и вьетнамки

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Путешественникам назвали пять способных задержать регистрацию в аэропорту предметов одежды. Об этом пишет The Sun.

Так, не стоит надевать в поездки, в которых предстоит перелет, брюки карго. По словам эксперта по путешествиям Шерил Нельсон (Cheryl Nelson), подобный элемент гардероба может вызвать проблемы во время досмотра службой безопасности аэропорта из-за большого количества карманов. «В этих брюках можно легко забыть что-то в одном из карманов, например, ключи, зажим для денег или маленькую бутылку с водой», — пояснил она.

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Кроме того, замедлить процедуру досмотра перед посадкой в самолет способны кроссовки, поскольку завязывание и развязывание шнурков может стать проблемой при нехватке времени. Также туристам порекомендовали не надевать в аэропорт вьетнамки, так как сотрудники безопасности могут попросить снять обувь и проходить через рамки металлоискателя придется босиком.

По мнению авторов материла, крупные украшения и ремни тоже являются не самими удобными для путешествий аксессуарами. При прохождении досмотра их придется снимать, что также продлит время, потраченное на процедуру безопасности.

Ранее в декабре бывшая стюардесса назвала бортовые наушники одним из самых опасных предметов для пассажиров. По словам бортпроводницы, наушники на борту самолета могут содержать на себе множество микробов и грязи, поскольку ими ежедневно пользуются десятки человек. 

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Валентина Процкова
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