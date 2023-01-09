В январе к Земле приблизится яркая комета

Комета C/2022 E3 (ZTF) станет видна невооруженным глазом в конце января

Астрономы предсказали, что открытая в прошлом году комета C/2022 E3 (ZTF) станет видна невооруженным глазом в следующие несколько недель, когда она пройдет мимо Земли и Солнца. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

C/2022 E3 (ZTF) — долгопериодическая комета, которая была открыта в рамках астрономического обзора Zwicky Transient Facility в марте 2022 года, когда она проходила мимо Юпитера. Ее орбитальный период составляет 50 тысяч лет, а самая далекая точка (афелий) лежит на расстоянии 2800 астрономических единиц от Солнца. Ожидается, что она приблизится к Солнцу 12 января и пройдет мимо Земли 1 февраля.

Диаметр кометы оценивается в километр, что делает C/2022 E3 (ZTF) значительно меньшей, чем комета C/2020 F3 (NEOWISE), которая была видна в марте 2020 года и являлась ярчайшей в Северном полушарии со времен кометы Хейла-Болла в 1997 году. Диаметр ядра NEOWISE составлял пять километров, а диаметр кометы Хейла-Болла — примерно 60 километров. Однако небольшой размер компенсируется тем, что C/2022 E3 (ZTF) пройдет намного ближе к Земле. Кроме того, существует вероятность, что объект окажется в два раза ярче ожидаемого.

Комету можно разглядеть в хороший бинокль и невооруженным глазом вдали от городских огней. Наибольшей яркости она достигнет в ближайшей к Земле точке, в начале февраля, однако в это время наступит полнолуние. По мнению астрономов, наилучшие условия в Северном полушарии настанут в конце января, когда C/2022 E3 (ZTF) пройдет между созвездиями Большой и Малой Медведицы. 21-22 января наступит новолуние, что даст астрономам-любителям хороший шанс, чтобы увидеть комету. Другим благоприятным временем является 10 февраля, когда комета приблизится к Марсу.