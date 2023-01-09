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01:43, 9 января 2023Мир

В ФРГ заявили о вовлечении в конфликт с Россией

Экс-контрразведчик Маасен заявил о вовлечении ФРГ в конфликт с Россией из-за помощи Киеву
Ханс-Георг Маасен

Ханс-Георг Маасен. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший глава Федеральной службы защиты конституции (контрразведка) ФРГ Ханс-Георг Маасен в беседе с Exxpress заявил о вовлечении страны в конфликт с Россией.

По его словам, отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится воюющей против России стороной. «Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта», — сказал он.

Маасен отметил, что из-за поставок БМП Marder ФРГ может стать целью российских атак.
Он также заявил, что Украина с точки зрения конституционных прав человека не является свободным государством.

«Украина не оплот прав человека, свободы и мира на Западе — это не так, даже если немецкие газеты и политики утверждают обратное», — сказал он.

В начале января ряд стран объявили о поставках Украине наступательной бронетехники: США отправят боевые машины пехоты (БМП) Bradley модификации M2A2, Германия — БМП Marder, Франция — бронеавтомобили AMX-10RC. Прежде страны Запада не передавали Киеву собственную наступательную бронетехнику, ограничиваясь помощью в снабжении танками и бронемашинами советской разработки со всего мира, а также бронетранспортерами, артиллерийскими установками и комплексами противовоздушной обороны.

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Марина Совина
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