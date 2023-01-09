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11:18, 9 января 2023Россия

В России выявили 2754 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 2754 случаев коронавируса за сутки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России за сутки выявили 2754 cлучая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 829 736. Об этом сообщается в понедельник, 9 января, на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3127 случаев.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки было зафиксировано в Москве (793), Санкт-Петербурге (277) и Башкирии (203). Меньше всего — в Еврейской автономной области, Карачаево-Черкессии (по 1 случаю), в Сахалинской области и Хакасии (по 2 случая).

За сутки в России был госпитализирован 441 человек, на 7,4 процента меньше по сравнению с предыдущим днем. Кроме того, в связи с выздоровлением было выписано 2990 человек, на 19,1 процента меньше по сравнению с 8 января.

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Анна Щербакова
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