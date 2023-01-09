Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:15, 9 января 2023Среда обитания

Россияне стали чаще интересоваться жильем в одной стране

Skolkovo Realty: спрос на покупку жилья на Кипре вырос на 14,67 процента

Фото: Dyomir Kalaitsev / Unsplash

За период с января по ноябрь 2022 года спрос на приобретение недвижимости на Кипре увеличился на 14,67 процента относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что граждане России стали чаще интересоваться жильем в одной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

При этом, несмотря на наблюдаемый рост, по итогам ноября текущего года спрос на покупку недвижимости на Кипре оказался на 31,3 процента ниже, чем в октябре. Два месяца подряд до этого количество обращений увеличивалось. Кроме того, число запросов россиян в одиннадцатом месяце нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего снизилось на 36,39 процента. Относительно ноября 2020-го в том же месяце 2022-го показатель вырос более чем в 1,5 раза.

По словам экспертов, ключевым фактором при выборе жилья на Кипре в ноябре — декабре 2022 года стал бюджет сделки — он был самым главным для 68,9 процента покупателей. Вторым и третьим по важности параметрами оказались близость к морю и расположение объекта, которые больше всего волновали 22,5 и 6,2 процента клиентов соответственно. При этом наибольшей популярностью у россиян пользовались такие локации, как Пафос, Лимасол и Пейя.

В декабре специалисты компании NF Group назвали Кипр третьей по популярности страной у граждан России для покупки жилья за рубежом после Турции и ОАЭ по итогам 10 месяцев 2022 года. По их данным, доля спроса на жилье на Кипре составила 14 процентов.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
ЕС и НАТО усилят военное сотрудничество из-за конфликта на Украине
В ОБСЕ заявили о значительном росте торговли людьми из-за ситуации на Украине
Спрогнозировано снижение экспорта российского газа в ЕС в пять раз
Российского педофила осудят за изнасилование девятилетней девочки на пустыре
Подросток засунул в пенис градусник и попал под нож хирургов
Доктор Мясников назвал способ снизить риск развития заболеваний за две минуты
Глава МИД Венгрии назвал правильным шагом объявленное Россией перемирие
В США назвали обещанные Киеву бронеавтомобили AMX-10RC странными
Россияне стали чаще интересоваться жильем в одной стране
Названы действенные способы заполучить место в первом классе самолета без доплат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.