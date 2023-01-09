Россияне стали чаще интересоваться жильем в одной стране

Skolkovo Realty: спрос на покупку жилья на Кипре вырос на 14,67 процента

За период с января по ноябрь 2022 года спрос на приобретение недвижимости на Кипре увеличился на 14,67 процента относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что граждане России стали чаще интересоваться жильем в одной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

При этом, несмотря на наблюдаемый рост, по итогам ноября текущего года спрос на покупку недвижимости на Кипре оказался на 31,3 процента ниже, чем в октябре. Два месяца подряд до этого количество обращений увеличивалось. Кроме того, число запросов россиян в одиннадцатом месяце нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего снизилось на 36,39 процента. Относительно ноября 2020-го в том же месяце 2022-го показатель вырос более чем в 1,5 раза.

По словам экспертов, ключевым фактором при выборе жилья на Кипре в ноябре — декабре 2022 года стал бюджет сделки — он был самым главным для 68,9 процента покупателей. Вторым и третьим по важности параметрами оказались близость к морю и расположение объекта, которые больше всего волновали 22,5 и 6,2 процента клиентов соответственно. При этом наибольшей популярностью у россиян пользовались такие локации, как Пафос, Лимасол и Пейя.

В декабре специалисты компании NF Group назвали Кипр третьей по популярности страной у граждан России для покупки жилья за рубежом после Турции и ОАЭ по итогам 10 месяцев 2022 года. По их данным, доля спроса на жилье на Кипре составила 14 процентов.