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13:11, 9 января 2023Ценности

Россиянка едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому

Жительнице Самары диагностировали гнойное воспаление после маникюра у мастера на дому

Фото: Anna Kumpan / Unsplash

Жительница Самары Елизавета (фамилия не указывается) едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому. Об этом она рассказала ГТРК «Самара».

По словам россиянки, она нашла аккаунт работницы ногтевого сервиса в соцсетях и ее привлекли многочисленные положительные отзывы. Однако, когда она пришла за услугой, выяснилось, что в квартире у специалистки прорвало трубу. По этой причине мастер каждые 15 минут отвлекалась на сантехника, из-за чего неаккуратно срезала кутикулу, поранив клиентке руку. К концу процедуры пальцы женщины покраснели и распухли.

Впоследствии у героини материала поднялась температура, и она обратилась в больницу, где у нее диагностировали околоногтевой панариций. При этом медики сообщили, что воспалительный процесс мог грозить необратимыми последствиями, если бы пациентка отложила визит к врачам.

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Алина Гостева
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