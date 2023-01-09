В Кремле назвали последствие денонсации конвенции о коррупции

Песков заявил, что после денонсации конвенции СЕ борьба с коррупцией продолжится

Борьба с коррупцией в России продолжится и после денонсации соответствующей конвенции Совета Европы (СЕ). Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не подрывает российский законодательный потенциал, который представитель Кремля назвал «весьма и весьма» жестким. «Вы знаете, что работает целая система, естественно, нельзя сказать, что проблему удалось искоренить, ее не удалось искоренить нигде. Но это [борьба с коррупцией] — не компанейщина, а последовательные многолетние действия, которые будут продолжаться», — сказал он.

Отвечая на вопрос о последствиях денонсации конвенции для обмена подозреваемыми и обвиняемыми в коррупционных преступлениях, Песков заявил, что могут возникнуть «определенные сложности». «Вы знаете, что это связано с общей линией, был выход из Совета Европы», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

При этом Песков заверил, что сотрудничество с дружественными странами в борьбе с коррупцией продолжится. Он также обратил внимание на то, что взаимодействия с недружественными к России странами в этой области нет уже продолжительное время и пока не предвидится.

9 января стало известно, что Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке к документу необходимость денонсации объясняется невозможностью полноправного участия России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), а также недопущением дискриминационного отношения к Российской Федерации.