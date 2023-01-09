Женщина рассказала о плюсах жизни с «руками динозавра»

The New York Post: женщина с шестью пальцами рассказала о травле и скидке на маникюр

Жительница американского штата Массачусетс, Кэссиди Ларами, рассказала о жизни с «руками динозавра». Ее историю приводит The New York Post.

Женщина родилась с шестью пальцами на руках. «Я родилась с тремя пальцами на правой руке, а левая была деформирована. У меня была половина мизинца и два больших пальца. Я была бы убийцей в борьбе на больших пальцах, но один удалили, когда я была маленькой», — описала она свою инвалидность.

Ларами призналась, что часто становится объектом травли из-за необычной внешности. По словам женщины, ее нередко сравнивают с черепашкой-ниндзя, велоцираптором или тираннозавром. Однако Ларами не обращает внимания на насмешки. Она приняла свое тело и даже нашла плюсы в своем заболевании. Так, например, в салонах красоты ей делают скидку на маникюр из-за меньшего расхода материалов. Она также может без труда достать упавшие за диван монеты.

Однако Ларами также сталкивается с определенными проблемами и ограничениями. У женщины слабые запястья, артрит и ограниченная подвижность суставов рук, из-за чего ей сложно открывать двери и упаковки с едой. «Я всегда думаю, на какой палец мне надеть обручальное кольцо, потому что у меня нет безымянного пальца», — добавила она.

Несмотря на это, Ларами утверждает, что ничего не хотела бы в себе изменить. «Даже трудности, через которые я прошла в своей жизни, помогли мне стать тем человеком, которым я являюсь сегодня, — сильным и уверенным. Есть много неуверенных в себе людей. И это очень помогает — иметь пример для подражания или видеть, как кто-то другой открыто говорит о том, кто он есть», — считает женщина.

Ранее сообщалось, что в Индии у подростка выросли 60-сантиметровые кисти, из-за которых он получил прозвище «ребенок дьявола». Заболевание принесло подростку немало страданий: его избегали сверстники и обзывали Халком, он пережил неудачную операцию, после которой руки стали расти еще быстрее.