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12:41, 9 января 2023Россия

Названо число погибших под обстрелами в новогодние праздники жителей Донецка

Мэр Донецка сообщил о двух погибших и 13 раненых под обстрелами ВСУ в новогодние праздники

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

В Донецке в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период новогодних праздников погибли два человека и 13 получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, в течение восьми праздничных дней на город падали ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) и снаряды тяжелой артиллерии. Среди поврежденных прямыми попаданиями объектов он назвал Республиканский художественный музей, театр, несколько школ, больницы и многоквартирные дома.

«Город подвергся обстрелу 230 раз. (...) В настоящее время тоже два района находятся под обстрелом», — сказал Кулемзин.

Ранее стало известно о частичном разрушении Старобешевской тепловой электростанции (ТЭС) в ДНР и гибели как минимум одной женщины из-за украинского обстрела.

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Алевтина Запольская
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