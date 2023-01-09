Названо число погибших под обстрелами в новогодние праздники жителей Донецка

Мэр Донецка сообщил о двух погибших и 13 раненых под обстрелами ВСУ в новогодние праздники

В Донецке в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период новогодних праздников погибли два человека и 13 получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, в течение восьми праздничных дней на город падали ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) и снаряды тяжелой артиллерии. Среди поврежденных прямыми попаданиями объектов он назвал Республиканский художественный музей, театр, несколько школ, больницы и многоквартирные дома.

«Город подвергся обстрелу 230 раз. (...) В настоящее время тоже два района находятся под обстрелом», — сказал Кулемзин.

Ранее стало известно о частичном разрушении Старобешевской тепловой электростанции (ТЭС) в ДНР и гибели как минимум одной женщины из-за украинского обстрела.