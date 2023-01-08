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10:10, 8 января 2023Россия

Обстрел ВСУ частично разрушил крупную электростанцию в ДНР

Старобешевская ТЭС оказалась частично разрушена из-за обстрела ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Старобешевская тепловая электростанция (ТЭС) получила серьезные повреждения из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказалась частично разрушена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной районной администрации.

По данным чиновников, огонь велся из украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО). На уже место прибыли сотрудники экстренных служб и начали разбирать завалы.

«Предположительно, минимум два человека — сотрудники станции — могут находиться под обломками», — сообщили власти.

Ранее, 7 января представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО. Уточнялось, что под обстрел попали Петровский и Кировский районы города.

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Алевтина Запольская
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