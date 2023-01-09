У российского самолета вырвало дверь во время полета

У летевшего в Магадан самолета АН-26 авиакомпании «ИрАэро» вырвало дверь в полете

Пассажир самолета российской авиакомпании «ИрАэро» снял на видео обстановку в салоне во время разгерметизации — прямо в воздухе у воздушного судна вырвало дверь. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечалось, что АН-26-100 направлялся по маршруту Маган — Магадан. На высоте нескольких километров люк грузового отсека разгерметизировался: на кадрах видно, как в открытую дверь утягивает шторку, прикрепленную к потолку.

Снимавший происходящее на камеру россиянин сидит спиной к открывшемуся люку. Мужчина сохраняет спокойствие и невозмутимость. Всего на борту находилось 25 человек, включая экипаж, никто из них не пострадал. Сразу после инцидента пилоты пошли на посадку.

В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку. Также сообщалось, что часть багажа пассажиров выпала из открывшегося люка.

Ранее в январе сообщалось, что пассажирский самолет застрял в сугробе во время взлета в аэропорту Перми. Всех пассажиров эвакуировали с рейса. На данный момент информации о пострадавших нет, выясняются подробности произошедшего.