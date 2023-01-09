Раскрыта опасность выброшенного на дорогу мусора

Автоэксперт Мартыненко: выброшенный на дорогу мусор может привести к ДТП

Мусор, который водители и пассажиры выбрасывают в поездках на автомобиле, может привести к ДТП. Опасность подобных объектов на дороге для «Радио 1» раскрыл автоэксперт Виктор Мартыненко.

По словам специалиста, некоторые автовладельцы не осознают опасность оказавшегося на дороге мусора. Самыми опасными предметами считаются летающие пакеты. Однако в подобной ситуации все зависит от потока ветра и скорости.

«Если вам на лобовое стекло прилетел пакет, то не надо включаться в панику, а нужно стараться заранее продумывать свои действия, чтобы движение не сопровождалось агрессивным маневрированием», — заявил Мартыненко.

Ранее российский экологический оператор (РЭО) предложил использовать переработанные автомобильные шины при создании дорожного покрытия. Таким образом с помощью мусора дороги сделают тише. Подобное покрытие с резиновой крошкой называется Quiet pavement и применяется за рубежом.