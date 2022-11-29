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12:07, 29 ноября 2022Среда обитания

Дороги в России сделают тише с помощью мусора

В дорожное покрытие в России будут добавлять крошку из переработанных автомобильных шин

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российский экологический оператор (РЭО) предложил использовать переработанные автомобильные шины при создании дорожного покрытия. Таким образом с помощью мусора дороги сделают тише, сообщает телеканал «360».

По данным РЭО, подобное покрытие с резиновой крошкой называется Quiet pavement и применяется за рубежом. Наличие переработанного вторсырья в асфальте позволяет снизить шум на 4−6 децибел.

«Для слуха человека это означает снижение шума почти в два раза. Более того, снижаются расходы на установку противошумных экранов, которые ставятся вдоль автомобильных трасс», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На данный момент подобную технологию уже применяют в дорожном строительстве в стране. К 2030 году показатель планируют повысить до 40 процентов.

Ранее в ноябре РЭО и торговая сеть «Магнит» захотели разработать механизм для продажи просроченных продуктов на электронной бирже вторичных материальных ресурсов. Товары будут отправлять на переработку. В будущем из них смогут производить удобрения и корм для животных.

Нина Ташевская
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