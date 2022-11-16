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09:29, 16 ноября 2022Среда обитания

Просроченные продукты захотели продавать на бирже

РЭО захотел продавать просроченные продукты на электронной бирже вторичных ресурсов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российский экологический оператор (РЭО) и торговая сеть «Магнит» захотели разработать механизм для продажи просроченных продуктов на электронной бирже вторичных материальных ресурсов. Товары будут отправлять на переработку, сообщает ТАСС.

На бирже решили запустить новый модуль, где можно реализовать продукты неживотного происхождения, которые не требуют ветеринарной экспертизы. К ним в том числе отнесли хлеб, кондитерские изделия, фрукты и овощи. В будущем из переработанных товаров смогут производить удобрения и корм для животных.

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Что касается продукции животного происхождения, то через биржу можно будет найти партнеров, которые занимаются их утилизацией и имеют для этого лицензию. «Стратегическая важность и актуальность создания эффективной системы сбора и переработки пищевых отходов обусловлена, с одной стороны, значительным объемом образования пищевой продукции с истекшим сроком годности, с другой стороны высоким уровнем зависимости от импорта комбикормовой продукции», — объяснили в РЭО.

Ранее в РЭО сообщили, что в России решили по-новому утилизировать твердые коммунальные отходы (ТКО) — в тарифах за вывоз мусора захоронение заменят на компостирование. По словам специалистов, компостирование несет больший экологический эффект и не даст дополнительной нагрузки на тарифы.

Нина Ташевская
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