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13:04, 9 января 2023Россия

В Кремле заявили о доверии Минобороны

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Кремль доверяет информации Минобороны по СВО

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Кремль абсолютно доверяет информации Минобороны о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков сослался на самого президента.

«В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, легитимным и полным источником информации о том, происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны», — заявил представитель Кремля.

При этом ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос, можно ли доверять военкорам или Министерству обороны России, сказал, что верить можно только ему. Он также отметил, что Кремль регулярно работает с Минобороны, практически «каждый день обсуждая вопросы».

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Марк Леонов
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