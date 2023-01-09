Российского полицейского задержали по подозрению в пьяном ДТП с гибелью человека

В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном ДТП с гибелью человека

Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области сообщило на своем сайте о задержании в Таганроге полицейского, подозреваемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек.

По данным следствия, ночью 7 января полицейский в нетрезвом состоянии вел автомобиль, в котором также находилась женщина 1995 года рождения. Водитель на большой скорости въехал в припаркованный КамАЗ, в результате чего его пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась в машине скорой медицинской помощи.

Отмечается, что в отношении инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Неклиновскому району возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло за собой по неосторожности смерть человека.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля Mazda Capella на трассе А331 «Вилюй» в Иркутской области. Жертвами ДТП на российской трассе оказались водитель и три пассажира, находившиеся в иномарке.