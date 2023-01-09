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09:13, 9 января 2023Россия

Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом на российской трассе

Четыре человека погибли при столкновении КамАЗа и легковушки на трассе в Иркутской области

Кадр: Госавтоинспекция Иркутской области

Четыре человека погибли при столкновении КамАЗа и легкового автомобиля Mazda Capella на трассе А331 «Вилюй» в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По данным ведомства, жертвами ДТП на российской трассе оказались водитель и три пассажира, находившиеся в иномарке. В грузовике в момент происшествия находились 12 человек. По предварительным сведениям, никто из них травм не получил.

К месту направились сотрудники правоохранительные органы для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли пять человек. Удалось установить, что водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros.

До этого на 161-м километре трассы УфаОренбург в Башкирии в массовом ДТП погибли два человека, среди них был сотрудник полиции. Еще четверо граждан были госпитализированы.

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Анна Щербакова
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