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16:05, 9 января 2023Бывший СССР

Вице-президент Еврокомиссии прибыл на Украину

Вице-президент Европейской комиссии Тиммерманс приехал на Украину

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс прибыл на Украину. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль поблагодарил Тиммерманса за визит, назвав приезд вице-президента ЕК «сигналом солидарности» Европейского союза с Киевом в вопросах неотложной помощи и послевоенного восстановления.

В ходе встречи украинский премьер также поблагодарил ЕК за финансовую поддержку Украины. Шмыгаль обсудил с Тиммермансом разрушение энергетической системы страны и подчеркнул важность поставок энергооборудования и импорта электроэнергии из ЕС, а также санкций против России.

2 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала продолжение финансовой помощи Киеву. По ее словам, вскоре ЕК начнет выплачивать стране пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами.

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Алевтина Запольская
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