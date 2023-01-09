Вице-президент Еврокомиссии прибыл на Украину

Вице-президент Европейской комиссии Тиммерманс приехал на Украину

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс прибыл на Украину. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль поблагодарил Тиммерманса за визит, назвав приезд вице-президента ЕК «сигналом солидарности» Европейского союза с Киевом в вопросах неотложной помощи и послевоенного восстановления.

В ходе встречи украинский премьер также поблагодарил ЕК за финансовую поддержку Украины. Шмыгаль обсудил с Тиммермансом разрушение энергетической системы страны и подчеркнул важность поставок энергооборудования и импорта электроэнергии из ЕС, а также санкций против России.

2 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала продолжение финансовой помощи Киеву. По ее словам, вскоре ЕК начнет выплачивать стране пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами.