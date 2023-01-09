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17:45, 9 января 2023Россия

В российском городе на прохожих рухнула новогодняя елка

В Мурманске два человека пострадали при падении уличной новогодней елки

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В Мурманске на прохожих рухнула уличная новогодняя елка, установленная в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В результате инцидента два человека пострадали.

По данным местных СМИ, дерево повалил сильный ветер, который 9 января достигал в порывах 21 метра в секунду. В момент, когда постамент не удержал конструкцию, мимо проходили две женщины.

Следователи организовали процессуальную проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

14 января 2022 года в другом российском городе — Ростове-на-Дону — из-за штормового ветра упала главная елка, установленная у парка имени Максима Горького. Рядом с украшенным деревом в это время находились люди, но никто не пострадал.

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Евгения Куликова
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