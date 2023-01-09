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20:14, 9 января 2023Мир

ЕС и НАТО усилят военное сотрудничество из-за конфликта на Украине

Die Presse: ЕС и НАТО усилят военное сотрудничество из-за конфликта на Украине

Фото: Shutterstock

Европейский союз (ЕС) и НАТО усилят военное сотрудничество из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Die Presse.

Декларация о сотрудничестве будет подписана 10 января в Брюсселе генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вместе с председателем комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Стороны обязуются вывести партнерство «на более высокий уровень» и мобилизовать «все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей».

Основное внимание в документе уделено «растущей геостратегической конкуренции» с Россией и Китаем и защите важнейших инфраструктур». Обе стороны хотят более тесно координировать свои действия в космической сфере, в борьбе с изменением климата, «манипулированием информацией и вмешательством из-за рубежа».

В сентябре 2022 года Столтенберг заявил, что настало время для подписания новой декларации Евросоюз — НАТО, которая поспособствует безопасности и стабильности. Совместная декларация должна была быть подписана в 2021 году, однако этого не случилось по неизвестным причинам.

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Анжелика Бережная
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