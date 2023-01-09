Безработица в еврозоне оказалась рекордно низкой

Безработица в странах еврозоны составила 6,5 процента по итогам ноября

Безработица в странах еврозоны по итогам ноября составила рекордно низкие 6,5 процента. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза, на которые ссылается «Интерфакс».

Для сравнения, в ноябре 2021 года безработица в регионе составляла 7,1 процента. В целом количество безработных в регионе в позапрошлом месяце сократилось на две тысячи человек по сравнению с октябрем и составило 10,849 миллиона. Это тоже оказалось рекордно низким значением с момента начала подсчетов в 1995-м.

Недавний отчет S&P Global свидетельствует, что длительное падение объемов производства в еврозоне говорит о приближении рецессии. В ноябре индекс производственной активности еврозоны составил 47,8 процента, оказавшись ниже 50 процентов пятый месяц подряд. При этом по сравнению с октябрем S&P зафиксировало некоторое улучшение — месяцем ранее индекс находился на 23-месячном минимуме в 47,3 процента. По мнению аналитиков, такой результат говорит, что надвигающийся спад в экономике будет «легким».