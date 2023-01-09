Великое вымирание связали с истощением озонового слоя

Science Advances: вымирание 250 миллионов лет назад сопровождалось истощением озона

Международная группа ученых из Великобритании, Китая и Германии обнаружили, что Великое массовое вымирание в пермском периоде сопровождалось значительным увеличением уровня ультрафиолетового излучения из-за истощения озонового слоя. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи выявили солнцезащитные соединения в древней окаменевшей пыльце, сохранившейся в тибетских породах возрастом 250 миллионов лет, датированных границей пермского и триасового периодов. Эти химические компоненты должны были вырабатываться растениями, которые подвергались воздействию УФ-излучения В, и откладываться во внешней оболочке пропагул — органов размножения, включающих почки, пыльцу и семена.

Данные, основанные на анализе 800 гранул пыльцы, продемонстрировали отклонение в уровне соединений, поглощающих ультрафиолетовое излучение, что по времени совпадает со скачком концентрации ртути и отрицательным отклонением изотопов углерода в пермских отложениях. Это указывает на тесную временную связь между крупномасштабными извержениями вулканов, глобальными возмущениями цикла углерода и ртути, а также нарушением озонового слоя.

Поскольку усиленное ультрафиолетовое излучение способно ухудшить состояние окружающей среды, которое и без того нарушено массивным магматизмом, истощение озонового слоя можно считать убедительным экологическим фактором массового вымирания на Земле.

Массовое пермское вымирание или Великое вымирание произошло 252 миллиона лет назад, в конце пермского периода, и привело к исчезновению 96 процентов всех морских видов и 73 процентов видов наземных позвоночных. Причиной стали крупные извержения в Сибири, известные под названием трапповый магматизм, и из-за этого в атмосферу попало огромное количество углекислого газа. Это привело к глобальному потеплению и нагреванию морских вод, а также снижению уровня растворенного в океане кислорода. Считается, что на относительное восстановление биосферы ушло более 30 миллионов лет.