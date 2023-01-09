Оплошность туриста при покупке страховки обошлась ему более чем в миллион рублей

Не заметившему условия страховки мелким шрифтом туристу пришлось самому оплачивать лечение

Британский турист был вынужден сам оплатить дорогостоящее лечение после аварии в Таиланде, так как выяснилось, что его страховка не действовала из-за допущенной оплошности при покупке. Об этом пишет The Sun.

Британец Адам Дэвис (Adam Davies) отправился на отдых на тайский остров Ко Тао. На отдыхе мужчина арендовал мотоцикл и попал в аварию: от столкновения со столбом он получил перелом черепа в трех местах, кровоизлияние в мозг, проколотое легкое, пять сломанных ребер, перелом ключицы, лопатки, лодыжки и еще несколько других легких травм. Лечение в клинике обошлось туристу примерно в 15 тысяч фунтов (более чем один миллион рублей), при этом платить за госпитализацию пришлось ему самому.

Как оказалось, Дэвис не заметил условия страхового полиса, написанные мелким шрифтом: британец приобрел страховку только для одной страны на 31 день. Так как он отдыхал в Таиланде больше срока действия документа, компания отказалась возмещать расходы.

Сестра туриста организовала сбор средств на краудсорсинговой платформе — неравнодушные пользователи сети пожертвовали 22671 фунт стерлингов (1,9 миллиона рублей). Оставшиеся после лечения деньги британцы обещали отдать на благотворительность.

Ранее австралийская тревел-блогерша рассказала о трех вещах, которые необходимо проверить перед отправлением в отпуск. По ее словам, если турист не может себе позволить оформить страховку, то ему не стоит путешествовать.