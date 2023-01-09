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08:21, 9 января 2023Россия

Тела двух человек обнаружили на месте крупного пожара в российском городе

В МЧС по Башкирии сообщили об обнаружении тел двух человек на месте пожара в доме в Уфе

РИА Новости/Павел Лисицын

Сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух человек на месте крупного пожара в трехэтажном деревянном доме в Уфе. Об этом сообщили ГУ МЧС по Башкирии.

Накануне мэр российского города Ратмир Мавлиев заявил, что 25 жильцов горящего деревянного дома на улице Сазонова остались на улице в мороз. Им предоставили временное размещение. Позднее спасатели рассказали об одной пострадавшей: женщина получила травму, пытаясь выбраться самостоятельно. Ее отвезли в больницу.

«В ходе разбора места пожара, по состоянию на 6:00 (4:00 по московскому времени) обнаружены фрагменты тел двух погибших», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.

К тушению огня привлекли 45 человек и 14 единиц техники. На месте происшествия также был развернут мобильный пункт обогрева.

5 января в Чебоксарах Чувашской Республики произошел пожар в квартире девятиэтажного дома, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе шестеро детей.

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Анна Щербакова
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