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09:38, 9 января 2023Из жизни

Тело матери-одиночки нашли благодаря беспокойству ее друзей по онлайн-игре

Daily Mail: тело матери-одиночки нашли благодаря звонкам друзей по онлайн-игре в полицию

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Тело умершей жительницы города Ренфру, Великобритания, обнаружили благодаря беспокойству ее друзей по онлайн-игре и их звонкам в полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя мать-одиночка Лорен Блэк была найдена мертвой в своем доме после того, как ее друзья по онлайн-игре Evony: The Kings Return обеспокоились из-за того, что она два дня не появлялась в сети.

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51-летний пользователь игры Эяль Эльхадад из Израиля позвонил в полицию Шотландии после того, как заподозрил, что с геймершей что-то случилось. «Мы с Лорен разговаривали каждый день по меньшей мере четыре года, поэтому я, как и другие члены нашей онлайн-семьи, начал беспокоиться, когда она долго не отвечала на мои сообщения и долго не появлялась в игре», — пояснил он. Эльхадад отметил, что в последний раз они обменивались сообщениями на Новый год, а затем женщина перестала выходить на связь.

«Я не мог связаться с ней почти два дня, и у меня не осталось выбора, кроме как позвонить в полицию Шотландии и ее выгульщику собак. Я попросил его проверить, все ли с ней в порядке. Все мы очень волновались», — рассказал Эльхадад.

Тело британки нашел у нее дома выгульщик собак. Полиция организовала расследование. В настоящее время причина смерти женщины не установлена.

Эльхадад и другие друзья Блэк по онлайн-игре надеются приехать в Шотландию на ее похороны. «Я был убит горем, когда узнал, что она умерла. Я не мог поверить в это, и до сих пор не могу. Сейчас сотни людей по всему миру оплакивают ее», — сказал израильтянин.

Мать Блэк Айрис Блэк, которая живет в Северной Ирландии, заявила, что опечалена смертью дочери. «Ее здоровье в последнее время ухудшалось, и мы подумали, что это может быть долговременным последствием коронавируса», — пояснила она. Дядя Блэк Айван, который теперь помогает присматривать за двумя сыновьями женщины, заявил, что не верит в произошедшее.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из американского города Чикаго, штат Иллинойс, 17 часов просидела в заложниках у вломившегося к ней в дом обнаженного налетчика и спаслась благодаря игре в слова. Дочь женщины поняла, что с матерью что-то случилось после того, как та не прислала ей свой счет в игре в слова Wordle, который отправляла ежедневно и никогда не пропускала ни дня.

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Алиса Дмитриева
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