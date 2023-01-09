Принц Гарри рассказал об отношении к смерти принцессы Дианы

Принц Гарри заявил, что 10 лет надеялся, что принцесса Диана не погибла в аварии

Британский принц Гарри в интервью телеканалу CBS рассказал, что десять лет жил с мыслью о том, что его мать, принцесса Диана, не погибла в автокатастрофе.

По словам Гарри, смириться с реальностью трагедии он смог только после ознакомления с материалами следствия, включая фотографии. В 23 года он повторил на автомобиле последний маршрут матери по улицам Парижа.

Мысли о фиктивной смерти Дианы были у брата Гарри, наследного принца Уильяма, отметил принц. Он отмечает, что оба рассматривали возможность возобновления расследования. Также Гарри рассказал, что преодолеть травму ему помогла служба в Афганистане и психоделические наркотические вещества.

Ранее герцог Сассекский принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане: «Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число — 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд».