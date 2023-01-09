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13:36, 9 января 2023Россия

Россияне массово заболели гепатитом после обеда в двух кафе в праздники

Роспотребнадзор нашел нарушения в челябинских кафе, посетители которых заболели гепатитом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинске 17 человек госпитализировали с вирусным гепатитом А после обеда в местных кафе на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В свою очередь, Роспотребнадзор Челябинской области провел эпидрасследование и выявил многочисленные нарушения в двух городских предприятиях общественного питания. Как сообщает санитарная служба на своем сайте, сотрудники этих кафе отстранены от работы и обследованы на вирусный гепатит. Также установлен круг лиц, с которыми они контактировали.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора проверяют пищу, воду и дезинфицирующие средства, используемые на этих точках питания. Кроме того, в кафе, которые связывают с массовым заражением россиян гепатитом, провели дезинфекцию. Служба заверила, что держит ситуацию на контроле.

В июле 2022 года массовая вспышка гепатита А произошла в Нижневартовске. Вирус выявили у 36 работников одного из акционерных обществ. Также сообщалось об инфицировании ребенка.

По информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, вирус гепатита А главным образом распространяется через пищу и загрязненную воду. В отличие от гепатитов B и C, он не вызывает хронических заболеваний печени, однако сопровождается тяжелыми симптомами и может привести к смерти.

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Константин Лысяков
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