В российском городе произошла вспышка гепатита

В Нижневартовске произошла вспышка гепатита А, заболели 36 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе в городе Нижневартовск произошла вспышка гепатита А. Об этом стало известно РЕН.ТВ.

По данным телеканала, случаев заражения в городе 36 — их выявили среди работников одного из акционерных обществ. Также сообщается об инфицировании ребенка.

Из-за гепатита в больницу доставили 21 человека, 15 заразившихся отправили лечиться амбулаторно. Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как пишет «Интерфакс», в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что вспышка инфекции произошла среди работников Нижневартовского ГПЗ. Замруководителя управления Инна Кудрявцева рассказала, что в настоящее время устанавливаются контактные лица и выясняются пути распространения гепатита А в российском регионе.

Ранее Еврокомиссия заявила, что острый гепатит неизвестного происхождения зафиксирован в 12 европейских странах. До этого исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета штата Вашингтон признали гепатит главной угрозой человечеству — он стал основной причиной смертей и инвалидности людей по всему земному шару. Ученые подчеркнули, что заболевание встало в один ряд с туберкулезом, малярией и ВИЧ.