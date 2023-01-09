Раскрыт уровень запасов газа в Европе

GIE: отбор газа из хранилищ ЕС остается рекордно низким для января

На фоне благоприятных погодных условий отбор газа из европейских хранилищ остается рекордно низким для января, а выработка электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в регионе превысила 30 процентов в общем объеме, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe.

Согласно раскрытой GIE информации, 7 января ЕС отобрал из подземных хранилищ (ПХГ) 122 миллиона кубометров газа, что является минимальным показателем за все время наблюдения (с 2011 года). Закачка, в свою очередь, составила 112 миллионов кубометров. На утро 8 января хранилища были заполнены в среднем на 83,18 процента, а общий объем газа достиг почти 90,5 миллиарда кубометров (на 35 миллиардов кубометров меньше, чем годом ранее).

Как подсчитали в Wind Europe, 8 января ветряные электростанции выработали 31,6 процента от всей произведенной в Евросоюзе энергии — вдвое больше средних значений за год. Кроме того, температуры остаются выше климатической нормы в большинстве стран Европы, что позволяет жителям реже включать отопление и тратить меньше газа. Издание цитирует данные Bloomberg, согласно которым в ЕС ожидается самый теплый январь за последние годы.

На этом фоне цена февральских фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE 4 января опустилась до минимума почти за год, оказавшись ниже 750 долларов за тысячу кубометров, а 5 января впервые за 16 месяцев упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

