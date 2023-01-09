82-летний кассир получил 100 тысяч долларов от незнакомцев и смог уйти на пенсию

Fox 5: 82-летний кассир получил от незнакомцев 108 тысяч долларов и смог выйти на пенсию

Житель штата Мэриленд, США, Рори Маккарти, изменил жизнь незнакомца, собрав пожертвования для его выхода на пенсию. Об этом сообщает Fox 5.

В декабре 2022 года Маккарти наткнулся на ролик в социальной сети. Пользовательница, опубликовавшая видео, помогла пожилой сотруднице супермаркета Walmart. Она рассказала о продавщице в TikTok, открыла страницу на платформе для пожертвований и побудила подписчиков материально помочь ей. Пользователям удалось собрать для кассира крупную сумму, в результате чего та получила возможность досрочно выйти на пенсию.

Вдохновившись добротой женщины, Маккарти решил помочь еще одному продавцу Walmart. Мужчина снял ролик о 82-летнем кассире, Бутче Марионе, и опубликовал его в социальной сети. Видео быстро стало вирусным, а пользователи захотели материально помочь сотруднику компании. За короткое время люди смогли собрать 108 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

По словам Мариона, деньги позволят ему оплатить счета и больше отдыхать. У него также появилась возможность отправиться во Флориду, чтобы увидеть дочерей и внуков, которых он не обнимал уже много лет. «Я и не мечтал, что это случится. Я так рад за него», — утверждает Маккарти. Мужчины стали друзьями. Они вместе обедают и катаются на квадроциклах. Марион благодарен Маккарти и утверждает, что стал новым человеком благодаря доброму поступку пользователей.

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