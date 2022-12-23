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16:59, 23 декабря 2022Из жизни

Женщина выиграла больше миллиона долларов в казино и раздала выигранные деньги

В США женщина выиграла более 1,6 миллиона долларов в казино и раздала деньги

Фото: Free Walking Tour Salzburg / Unsplash

74-летняя жительница штата Нью-Джерси, США, сорвала куш в казино и раздала деньги дилерам и игрокам. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Женщина сделала ставку в пять долларов (347 рублей) в покере и забрала более 1,6 миллиона долларов (111 миллионов рублей), выиграв с самой редкой и сильной комбинацией флеш-рояль. Победительница получила свой выигрыш, а затем подошла к покерному столу и бросила на него 77 тысяч долларов (5,3 миллиона рублей). «Она сказала: "Спасибо за игру. Это ваши деньги"», — рассказывает дилер игры.

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Однако женщина не ограничилась чаевыми. Она раздала по 100 долларов (6,9 тысячи рублей) всем игрокам, находившимся в казино. «Потрясающе, что она совершила такой поступок в это время года, особенно в праздники и Рождество. Мы благодарны, что у нас есть такие гости, как она», — поделился впечатлениями Грегг Кляйн, генеральный менеджер казино.

Ранее сообщалось, что житель Франции стал победителем лотереи EuroMillions и раздал почти все деньги на благотворительность. Он заявил, что продолжает жить «спокойной и свободной жизнью», и объяснил, почему решил пожертвовать выигрыш.

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Алиса Удовик
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