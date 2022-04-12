Мужчина выиграл в лотерею 18 миллиардов рублей и раздал почти все деньги

Le Figaro: житель Франции выиграл 200 миллионов евро и потратил их на защиту лесов

Житель Франции стал победителем лотереи EuroMillions и раздал почти все деньги на благотворительность. Об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина был объявлен победителем в декабре 2020 года. Он стал обладателем джекпота в 200 миллионов евро (почти 18 миллиардов рублей). В первом же интервью мужчина объявил, что пустит выигранные деньги на развитие собственного благотворительного фонда Anyama, созданного для «защиты и возрождения лесов и сохранения биоразнообразия».

«Я участвовал только в розыгрышах крупных джекпотов с одной целью: потратить большую часть денег на создание собственного фонда», — утверждает он.

Позже в переписке с газетой Le Parisien мужчина подтвердил, что уже вложил большую часть денег в работу фонда, а оставшиеся средства собирается вносить постепенно. Он также заявил, что продолжает жить «спокойной и свободной жизнью», и объяснил, почему решил пожертвовать выигрыш.

«Я однажды видел, как в Кот-д’Ивуаре едут бесконечные колонны грузовиков с древесиной из Буркина-Фасо. Этот "грузовой балет" очень мне запомнился и страшно возмутил», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что монах из Таиланда выиграл в лотерею 18 миллионов батов (56,9 миллиона рублей) и раздал деньги нуждающимся. Он заявил, что деньги, выигранные в азартные игры, «принадлежат ангелам».