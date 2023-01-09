Российские минометчики в Запорожье рассказали о своей работе

Командир российских минометчиков в Запорожье поделился подробностями работы расчетов

Минометчики в Запорожской области находятся в постоянной боевой готовности, рассказал РИА Новости командир одного из расчетов. По словам военнослужащего, огонь по противнику открывается сразу после обнаружения его передвижения.

«Мы прикрываем наши передовые позиции. Как только появляется движение противника и возникает угроза нашим соединениям, мы сразу открываем огонь», — поделился командир перед тем, как нанести удар по свежеполученным целям.

Накануне стало известно, что российские военные взяли под контроль село Бахмутское, расположенное к северо-востоку от Артемовска в Донецкой народной республике.